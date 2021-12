Die Chance, das so was passiert, liegt nach Angaben von Fachleuten bei eins zu einer Million.

In Tel Aviv hat eine Israelin Zwillinge zur Welt gebracht, die in zwei Gebärmüttern herangewachsen waren. Die 31-Jährige wurde nämlich mit einer doppelten Gebärmutter geboren. Das heißt: Sie hat zwei getrennte Gebärmütter und zwei Gebärmütterhälse. Die Zwillinge kamen in der 35. Woche per Kaiserschnitt zur Welt.

Die Mutter erzählte nach Angaben der Klinik, dass sie mit 20 Jahren zum ersten Mal von ihrem besonderen medizinischen Zustand erfahren habe. Der Arzt sei bei der ersten Schwangerschaftsuntersuchung fast in Ohnmacht gefallen. Er habe zehn Minuten gebraucht, um ihr mitzuteilen, dass sie in jeder Gebärmutter einen Embryo habe. Die Zwillinge - ein Junge und ein Mädchen - haben sich dadurch erst nach der Geburt zum ersten Mal getroffen.