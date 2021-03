Die Stadt Tel Aviv hat eine neue App eingeführt, die Frauen und Mädchen mehr Sicherheit geben soll.

Sie basiert auf einem Netzwerk von Frauen in der israelischen Küstenstadt. Einwohnerinnen sollen die App jederzeit einsetzen können, wenn sie sich bedroht oder unsicher fühlen, zum Beispiel auf dem Weg nach Hause. Laut der Stadtverwaltung von Tel Aviv können die Frauen per Knopfdruck mit mehreren anderen Frauen aus dem Netzwerk sprechen, auch per Videochat. Gemeinsam entscheiden sie dann, ob sie die Polizei rufen oder selbst einschreiten. Die App kann den Standort der Frau außerdem mit einer Reihe von Kontaktpersonen teilen, die diese vorher ausgewählt hat.

Ähnliche Apps werden in einigen anderen Ländern schon länger eingesetzt, zum Beispiel in Indien und Deutschland.