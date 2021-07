In Tel Aviv will die Stadtverwaltung das Problem mit Hundehaufen auf den Straßen in den Griff bekommen.

Hundebesitzerinnen und -besitzer müssen in Zukunft DNA-Proben ihrer Tiere abgeben. Eine Stadtsprecherin sagt, dass Kontrolleure Proben von Hundehaufen auf den Straßen mit den DNA-Proben der angemeldeten Tiere abgleichen. Der Besitzer oder die Besitzerin muss dann ein Bußgeld zahlen und auch die Kosten für die genetische Probe übernehmen. Wie hoch die Strafe sein soll, ist noch nicht klar. Zur Zeit kostet ein Hundehaufen auf der Straße umgerechnet 190 Euro. Tel Aviv gehört weltweit zu den Städten mit den meisten Hunden im Vergleich zur Einwohnerzahl. Jeder elfte Einwohner hat einen Hund. Laut Stadtverwaltung bleibt im Monat etwa 500 Kilo Hundekot auf der Straße liegen, den die Besitzer nicht einsammeln.