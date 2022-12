Das wird immer normaler. Im Journal of Marketing zeigen drei Forscher aber auf, dass man so unter Umständen mehr über sich verrät, als einem klar ist. Neben der verbalen Kommunikation, also zum Beispiel dem Inhalt einer Nachricht, übermittelt die Sprach-Technologie auch die nonverbale Kommunikation: Stimme und Hintergrundgeräusche sagen etwas darüber aus, wie man sich fühlt, was man gerade macht, über Umgebung, Gesundheitszustand, Persönlichkeit oder ethnische Zugehörigkeit.

Die Forscher sagen, dass das einerseits Unternehmen helfen kann, ihre Produkte zielgenauer anzubieten. Andererseits wollen sie mit ihrer Analyse der Politik zeigen, dass noch mehr getan werden muss, um Verbraucher und Verbraucherinnen und deren Daten zu schützen.