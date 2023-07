Dieses Wochenende könnte alle Hitzerekorde brechen.

An vielen Orten weltweit rechnen Fachleute mit neuen Höchsttemperaturen. In Europa hat die Weltraumagentur Esa für die italienischen Inseln Sizilien und Sardinien bis zu 48 Grad prognostiziert. Sie erwartet die möglicherweise höchsten Werte, die in Europa jemals gemessen wurden.

Auch in Griechenland soll die 40 Grad-Marke überschritten werden. Der Deutsche Wetterdienst erwartet auch in Teilen Deutschlands ein heißes Wochenende mit Spitzenwerte im Osten bis 36 Grad.

Schon seit Wochen ist der Süden der USA von extrem hohen Temperaturen betroffen. Ein Klimaforscher der University of California vermutet, dass im Death Valley Nationalpark in Kalifornien dieses Wochenende die höchste jemals auf der Erde gemessene Lufttemperatur erreicht wird. Der bisherige zuverlässig registrierte Höchstwert lag bei 54,4 Grad.