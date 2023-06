Kraken und andere Kopffüßer leben in Gewässern, die je nach Jahreszeit recht warm oder recht kalt sind.

Damit schwankt auch die Körpertemperatur der wechselwarmen Tiere stark, was normalerweise ziemlich gefährlich für das Gehirn ist. Zwei Forschungsteams haben jetzt unabhängig voneinander nachgewiesen, wie Kraken und Kalmare ihr Hirn schützen. Offenbar reagiert ihr Körper auf eine veränderte Umgebungstemperatur, indem er jeweils solche Proteine bildet, die für ein gutes Funktionieren des Nervensystems bei Kälte oder Wärme sorgen. Dafür passt sich der biochemische Prozess, in dem bestimmte Gene an- und ausgeschaltet werden, der Außentemperatur an.

Diese Anpassung geht wohl ziemlich schnell, wie ein Experiment zeigte: Die Forschenden haben Kraken in ein Aquarium gesetzt und die Temperatur langsam von 14 auf 24 Grad erhöht. Schon nach vier Tagen hatten die Körper der Tiere alle Proteine gebildet, die sie für ein gut funktionierendes Hirn in der wärmeren Umgebung brauchten.