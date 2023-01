Ein Team der Universität Paris-Saclay in Frankreich ist der Frage nachgegangen, warum manche Blasen früher als andere platzen. Eine Antwort findet sich möglicherweise in der Temperatur des dünnen Seifenfilms, der die Seifenblase umgibt. Die Forschenden entdeckten, dass diese kurzzeitig bis zu 8 Grad kühler sein kann als die Umgebungsluft - sich dann aber auch wieder erwärmt.

Die Blasen schwitzen

Das Phänomen erklären die Physikerinnen und Physiker mit Verdunstungskälte - die Seifenblase schwitzt also praktisch. Die Forschenden stellten auch fest, dass sich der Temperaturunterschied durch die Menge an Glycerin im Seifenwasser beeinflussen lässt und auch mit der Luftfeuchtigkeit in der Umgebung zusammenhängt.

Eine Formel für die perfekte Seifenblase haben die Forschenden dadurch noch nicht gefunden. Sie sehen in ihrer Arbeit aber einen ersten Schritt dorthin.