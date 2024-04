Im US-Bundesstaat Tennessee könnten in Zukunft Lehrkräfte mit Schusswaffen in die Schule kommen.

Das Parlament hat einen entsprechenden Gesetzentwurf verabschiedet. Der würde auch anderem Schulpersonal erlauben, in der Schule eine Waffe zu tragen.

Voraussetzung dafür ist unter anderem eine 40-stündige Grundausbildung. Legt der republikanische Gouverneur kein Veto ein, kommt das Gesetz. Befürworter einer Waffenreform kritisieren die Pläne unter anderem, dass Eltern nicht benachrichtigt werden, wenn der Lehrer ihres Kindes bewaffnet ist.



Hintergrund des Gesetzentwurfs ist ein tödlicher Angriff in dem Bundesstaat mit einer Schusswaffe im vergangenen Jahr. Damals hatte ein Angreifer in einer Grundschule in Nashville drei Kinder und drei Schulmitarbeiter getötet, ehe er von der Polizei erschossen wurde.

Waffengewalt ist die häufigste Todesursache für Kinder in den Vereinigten Staaten. Laut dem Gun Violence Archive sind in diesem Jahr über 430 Kinder durch Schüsse getötet worden.