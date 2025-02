Terpene verleihen einem Nadelwald seinen besonderen Geruch. Die Duftstoffe sind deshalb auch in Putzmitteln, Raumsprays oder Duftwachs.

Ein Chemie-Forschungsteam von der US-Uni Purdue schreibt in gleich drei Studien: Was im Wald gesund ist, könnte in geschlossenen Räumen unsere Gesundheit gefährden. Der Grund: Terpene sorgen besonders in Innenräumen schnell für hohe Konzentrationen von Nanopartikeln in der Luft. Diese Nanopartikel sind so klein, dass sie tief ins Lungengewebe vordringen und wohl auch die Gesundheit schädigen können. Die Nanopartikel formen sich, wenn die freigesetzten Duftstoff-Moleküle auf Ozon-Gas in der Raumluft stoßen, das von draußen reingekommen ist.

Die Forschenden sagen, das Nanopartikel-Problem müsste man viel stärker beachten, wenn es um die Belüftung von Innenräumen geht. Für Experimente unter möglichst realen Bedingungen haben sie extra ein Tiny-House als Labor aufgebaut, in dem sie Duftwachs erhitzt haben oder mit Wald-Duft-Reinigern geputzt haben. Die Raumluft-Qualität wurde dann mit speziellen Nano-Sensoren gemessen.