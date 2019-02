Das Ziel der islamistischen Terrormiliz IS war ja eigentlich mal, im Nahen Osten einen Gottesstaat zu errichten. Doch im Moment sieht es danach so gar nicht mehr aus.

Wie die internationale Anti-IS-Koalition meldet, kontrolliert der IS aktuell nicht mal mehr ein Hundertstel seines früheren Herrschaftsgebietes. Der Vizekommandeur des von den USA geführten Militärbündnisses sagte, man habe zusammen mit kurdischen Truppen 99,5 Prozent des vom IS kontrollierten Territoriums zurückerobert. Aktuell besteht das nur noch aus einem kleinen Landstreifen im Osten Syriens. Zu Hochzeiten war das mal ungefähr so groß wie Großbritannien. Der IS hatte sein Kalifat vor fünf Jahren ausgerufen.