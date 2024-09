Elektro-Autobauer Tesla in Deutschland will weiterhin Hausbesuche bei den Mitarbeitenden machen, wenn der Krankenstand aus Sicht des Managements zu hoch ist.

Der Werksleiter André Thierig hat das Vorgehen verteidigt. Der Deutschen Presse Agentur sagte er, dass man so an die Arbeitsmoral der Belegschaft appellieren will. Nach seiner Aussage hatten sich in den Sommermonaten phasenweise 15 Prozent der Belegschaft oder mehr gleichzeitig krankgemeldet.



Aus Sicht des Unternehmens haben sich die unangekündigten Hausbesuche gelohnt: Die Krankmeldungen seien weniger geworden.



Kritik der Gewerkschaft

Die Gewerkschaft IG Metall kritisiert, dass die Krankschreibungen mit schlechten Arbeitsbedingungen zusammenhängen. Die Gewerkschaft sagt, dass wenn Personal fehlte, die Kranken unter Druck gesetzt worden sind und die noch Gesunden mit zusätzlicher Arbeit überlastet wurden. Tesla sieht das anders.



In Deutschland sind unangekündigte Hausbesuche vom Arbeitgeber grundsätzlich erlaubt.