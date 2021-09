"Back to Culture" ist ein Forschungsprojekt, das bei vier Konzerten rausfinden will, ob Spürhunde Corona-Infektionen auf Großveranstaltungen herausfiltern können.

Am Wochenende war in Hannover das erste Test-Konzert mit Fury in the Slaughterhouse. Und jetzt sagen die Forschenden: Das hat gut geklappt, die Spürhunde haben super gearbeitet.

Vor dem Konzert mussten alle 500 Besucherinnen und Besucher einen Schnell- und einen PCR-Test machen. Außerdem sollten sie eine Schweißprobe abgeben. Darunter mischten die Forschenden Proben mit inaktiven Coronaviren. Die Hunde beschnüffelten dann die Wattepads - und fanden tatsächlich alle positiven Befunde heraus, die die Forschenden platziert hatten.

Jetzt sollen noch Abstriche aus dem Publikum untersucht werden, um zu sehen, ob den Hunden ein positiver Befund durchgegangen ist. Das nächste Test-Konzert ist nächsten Montag mit 800 Besuchern. Beim dritten und vierten Test sind dann 1500 Leute zugelassen.