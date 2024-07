Seit dem 25. April mussten Tagesgäste in Venedig ein Eintrittsgeld von 5 Euro zahlen.

Jetzt ist die Testphase vorbei. Fazit: 450.000 Touris haben den Eintritt gezahlt - damit hat die Stadt 2,2 Millionen Euro eingenommen. Ab dem nächsten Jahr soll regelmäßig Eintrittsgeld erhoben werden. Über das genaue Prozedere wird noch entschieden. Es könnte auch sein, dass die Gebühr auf 10 Euro verdoppelt wird.

Laut dem Bürgermeister dient das Geld dafür, die Stadt zu schützen und lebenswert zu machen. Übernachtende Gäste waren von der Gebühr ausgenommen.

In Venedig leben weniger als 50.000 Menschen. Jedes Jahr besuchen mehrere Millionen Touristen die Lagunenstadt in Italien. Viele von ihnen kommen mit Kreuzfahrtschiffen nur für wenige Stunden in die Stadt, konsumieren oft wenig, weil sie auf den Schiffen versorgt werden, hinterlassen dafür aber Müll und nutzen die Infrastruktur.