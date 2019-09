Das, was wir die Toilette runterspülen, könnte dabei helfen, Strom und Wärme zu erzeugen.

In Hamburg wird das seit einer Weile getestet. Da gibt es ein Wohngebiet mit mehr als 2000 Menschen, deren Abwasser komplett "recycelt" wird. Es ist das größte Testgebiet dieser Art in Europa. Über das Thema berichtet das Onlineportal Golem.

Am meisten Energie bringt das, was in der Toilette landet. Das vergärt zu Biogas und damit wird ein Kraftwerk befeuert, das Strom und Wärme erzeugt. Das Toiletten-Abwasser der 2000 Bewohner reicht für Strom für mehr als 200 Haushalte und für Wärme für 70 Haushalte. Das Wasser aus den Waschbecken, der Dusche und der Küche wird zur Straßenreinigung genutzt oder, um den Garten zu gießen. Ein Problem ist noch, Schadstoffe rauszufiltern, zum Beispiel Medikamenten-Wirkstoffe, Krankheitserreger und Mikroplastik. Jetzt wird daran geforscht, wie man dieses Problem lösen könnte.