Das Institut der Deutschen Wirtschaft hat gemeinsam mit der Finanzberatungsfirma MLP 30 deutsche Hochschulstädte auf deren Mietkosten untersucht. Ergebnis: Die Preise sind auf einem Höchststand. Die Immobilienexperten haben die Kosten für eine 30 Quadratmeter große Musterwohnung in der Nähe der Uni verglichen. Am teuersten ist es in München, Stuttgart und Frankfurt am Main, gefolgt von Köln und Tübingen.

Auch interessant: In einigen Städten werden die Mieten sehr schnell teuer. Spitzenreiter sind Darmstadt, Frankfurt am Main, Berlin und Konstanz - hier haben die Mietpreise im Vergleich zum Vorjahreszeitraum allein um acht beziehungsweise sieben Prozent zugelegt. Am günstigsten wohnt es sich in Magdeburg, Leipzig, Bochum, Greifswald und Dresden.

Der höchste Zuschlag beim Bafög für die Miete sind 325 Euro. Das reicht laut der Analyse in mehr als zwei Drittel der untersuchten Unistädte nicht aus, um eine Musterwohnung anzumieten.