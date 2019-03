Aufgerückt sind Hongkong und Singapur. In dem Ranking eines Marktforschungsunternehmens ist es das erste Mal seit mehr als 30 Jahren, dass gleich drei Städte vorn liegen. Allerdings ist Paris eher neu in der Liga der allerteuersten. In den Top Ten war Frankreichs Hauptstadt zwar schon lange. In den letzten Jahren hatte sich allerdings über die Plätze sieben und zwei vorgearbeitet. Das Ranking vergleicht die Lebenshaltungskosten in mehr als 130 Städten weltweit anhand von 160 Posten. Darunter sind die Kosten für Bus und Bahn, Mieten und Lebensmittel.

Die billigste Stadt im Ranking ist Caracas in Venezuela - die Hauptstadt eines Landes, in der das Geld kaum noch etwas wert ist.