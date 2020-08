Teure Mieten sind auch in Südkorea ein Problem. Deshalb geht die Regierung dort jetzt neue Wege, im Kampf gegen die hohen Immobilienpreise in der Haupstadt Seoul.

Finanzminister Hong Nam Ki hat angekündigt, unter anderem den staatseigenen Golfplatz, einen Militärstützpunkt und ein Fahrprüfungszentrum in Wohnsiedlungen umzuwandeln. Insgesamt sollen in Seoul bis 2028 mehr als 132.000 Wohnungen entstehen. Dabei helfen soll auch, dass die Höhenbeschränkungen für Häuser gelockert werden.

Die Preise für Häuser in Seoul sind in den letzten drei Jahren um 44 Prozent angestiegen - so schnell wie in keiner anderen Metropole der Welt, wie die Statistikseite Numbeo berichtete. Die bisherigen Maßnahmen der Regierung hatten nichts gebracht.