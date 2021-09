Wie US-Medien berichten, scheint eine Aktivistengruppe jetzt ein ungewöhnliches juristisches Schlupfloch entdeckt zu haben. Die Gruppe heißt "Satanic Temple", ist aber eher atheistisch unterwegs und bekämpft den Einfluss der Religion in US-Politik und -Justiz. Sie hat einen Antrag darauf eingereicht, dass Schwangere ohne Rezept an Abtreibungspillen kommen dürfen, um sie in einem "heiligen Ritual" zu benutzen.

Dabei zieht die Gruppe rechtliche Parallelen zu einem US-Gesetz, das Indigenen erlaubt, eine Droge aus Kakteen für ihre religiösen Rituale zu nutzen. Die Gruppe hat allen weiblichen Mitgliedern in Texas zugesagt, sie bei ihrem Recht auf das "Abtreibungsritual" zu unterstützen.