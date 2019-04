Zum einen im Netz, zum anderen über einen Gefängnissprecher gegenüber Reportern. Genau das sorgt aber jetzt für Kritik von dem demokratischen Senator John Whitmire. Der ist verärgert darüber, dass ein Sprecher auch die letzten Worte von John William King vorgelesen hat - einem erklärten Rassisten, der letzten Freitag per Giftspritze hingerichtet wurde.

Whitmire sagt, es sei total unangemessen, dass ein Sprecher die letzten Worte vorliest - von einem, der eines der schlimmsten Hassverbrechen in den USA begangen hat. King saß in der Todeszelle, weil er 1998 gemeinsam mit zwei anderen Männern den Schwarzen James Byrd Junior getötet hat. Die drei Männer hatten den Schwarzen Kilometer weit an einem Pickup gebunden über die Straße gezogen.

Bei seiner Hinrichtung selbst hatte King nichts sagen wollen. Seine letzten Worte hatte er nur schriftlich hinterlassen.