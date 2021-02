Der Kälteeinbruch in Texas hat die Menschen und tausende Schildkröten eiskalt erwischt.

Freiwillige Helfer und Helferinnen haben fast 5000 Meeresschildkröten in ein Kongresszentrum gebracht, wo sie sich in Wannen und Gehegen aufwärmen. Die Tiere sind so einen Temperaturabfall im Wasser nicht gewöhnt und waren an die Strände vor der Südküste von Texas gespült worden.