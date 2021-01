Denn der Farbstoff kann nur mit großem, teurem Aufwand gewonnen werden, weil er aus der im Meer lebenden Purpurschnecke stammt. Dafür ist die Farbe besonders haltbar und verblasst nicht. Deshalb war Purpur früher die Farbe der Könige und der Reichen. Jetzt haben Forschende in der israelischen Negevwüste 3.000 Jahre alte Textilreste entdeckt, die damit gefärbt wurden. Die Stoffreste sind gut erhalten dank des trockenen Wüstenklimas.

Der Fundort, das Timna-Tal, galt bisher als einfache, reine Bergarbeitersiedlung, in der das nomadische Volk der Edomiter lebte. Durch den Textilfund vermuten die Forschenden nun, dass es damals doch eine Elite und eine hierarchisch gegliederte Gesellschaft in Timna gab. So eine Nomadenkultur könnte dann in der Bibel als Königreich beschrieben worden sein. Eventuell könnte dieser Ort sogar mit dem biblischen König David zusammenhängen.

Bis heute ist umstritten, ob es sich bei David um eine historische Figur handelt - und ob Israel damals überhaupt einen König hatte. Laut den Forschenden waren alle Stämme Israels ursprünglich Nomaden und wurden erst nach und nach sesshaft. Deshalb könnte König David seinen Rang und Wohlstand damals nicht mit prachtvollen Gebäuden zur Schau gestellt haben, sondern mit kostbaren Textilien.