Ein Forscher und Aktivist hat eine Studie veröffentlicht, die die Arbeitsbedingungen von Heimarbeiterinnen in Indien untersucht. Sie zeigt eine große Ausbeutung, wenn es um das Annähen von Knöpfen oder Applikationen geht. Diese Arbeit wird oft nicht in einer Fabrik, sondern von zu Hause aus gemacht, ohne Vertrag. Damit sind die Chancen auf einen gerechten Lohn noch schlechter. Fast alle der befragten fast 1.500 Frauen verdienten maximal 15 Cent pro Stunde - viel weniger als der offizielle Mindestlohn in Indien. Die meisten gehören zu unterdrückten Minderheiten und viele sind noch minderjährig.

Der Forscher sagte dem Guardian, dass diese Ausbeutung fast unsichtbar ist, aber alle internationalen Textilien-Unternehmen betrifft. 85 Prozent der befragten Arbeiterinnen sagen, dass sie nur für Hersteller arbeiten, die ihre Produkte nach Europa und in die USA exportieren.