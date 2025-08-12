Mehr als 200 Fußballstadien bis oben hin voll mit Klamotten - das ist die Menge an Kleidung, die weltweit pro Jahr weggeschmissen wird.

Die Unternehmensberatung Boston Consulting Group schreibt in einer Analyse zur Textilwirtschaft, dass die meisten ihre gekauften Klamotten schnell wegwerfen - im Schnitt werde ein Kleidungsstück nur sieben bis zehn Mal getragen.

Und 80 Prozent des Kleidermülls lande auf Deponien oder werde direkt verbrannt. 12 Prozent werden wiederverwendet. Nur ein Prozent werde zu Fasern recycelt. Das liegt unter anderem daran, dass viele Kleidungsstücke aus Mischgeweben bestehen, die sich mit heutigen Verfahren kaum trennen und wiederverwerten lassen.

Die Beratungsgesellschaft sagt, dass die geringe Recyclingquote ein gewaltiges ökologisches Problem ist. Auch ökonomisch betrachtet, wäre mehr Kreislaufwirtschaft von Vorteil. Denn der Materialwert der Textilabfälle liege bei geschätzten 130 Milliarden Euro jährlich. Die Boston Consulting Group wirbt deshalb für branchenweite Lösungen wie zum Beispiel bessere Sortiertechniken und einfachere Rücknahmesysteme. Sonst könnten bald immer mehr Stadien mit Kleidermüll gefüllt werden.