In Thailand gab es lange Zeit eine umweltfreundliche Alternative: Bananenblätter. Ein Supermarkt-Betreiber in der Stadt Chiang Mai hat sich jetzt daran erinnert. Er hat dem Plastik den Kampf angesagt, deshalb werden Obst oder Gemüse in seinem Supermarkt jetzt wieder in Bananenblätter eingepackt. Die Blätter vermodern irgendwann einfach, Müllprobleme gibt es dadurch keine mehr, und die Bananenblätter sind in Thailand auch überall zu bekommen.

Die Initiative ist auch deshalb bemerkenswert, weil Thailand zu den weltweit größten Verursachern von Plastikmüll gehört. Oft landet der Müll auf der Straße. Einige glauben, dass gerade ältere Thai es gewohnt sind, Verpackungen einfach wegzuwerfen. Weil das früher - mit den Bananenblättern - ja auch kein Problem war.