Thailand nimmt aus anderen Ländern tonnenweise Plastikmüll an - gegen Geld natürlich.

Mit dem Müllhandel soll bald aber Schluss sein. Die thailändische Regierung hat angekündigt, nächstes Jahr nur noch die Hälfte der bisherigen Menge und übernächstes Jahr gar kein Müll mehr aus dem Ausland zu importieren. Und zwar aus Umweltschutzgründen.

Umweltschutzgruppen kritisieren dabei, dass die Regierung nicht das komplette Problem angehe. Greenpeace verweist darauf, dass die Regelung keine Kunstharze einschließt. Die Organisation Earth befürchtet, dass der Müll illegal auf dem Schwarzmarkt landet und fordert staatliche Kontrollen von Containerschiffen.

Viele Jahre war ein großer Teil von Plastikmüll-Exporten noch in China gelandet. Seit fünf Jahren ist in China aber die Annahme vieler Recyclingmaterialien verboten, darunter unsortierter Plastikabfall. Seitdem landet der Müll in anderen asiatischen Ländern und dort eben oft auch in der Umwelt.