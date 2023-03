In Thailand sind 21 Leute festgenommen worden, die nach Angaben der Ermittelnden rund 87 Millionen Dollar mit Telefon-Betrug gemacht haben.

Ihre Opfer leben laut der thailändischen Polizei alle in den USA, die Rede ist von mehreren hundert Betroffenen. Die Festgenommen sind mehrheitlich Thailänder, fünf sollen aus Indien stammen. Sie sollen sich am Telefon als US-Beamte ausgegeben haben. An den Ermittlungen sind deshalb auch die USA beteiligt.

Betrüger gaben sich als Behördenvertreter aus



Allein dort sind einer Schätzung zufolge letztes Jahr mehrere Millionen Menschen Opfer von Telefon-Betrug geworden - der Schaden soll bei 40 Milliarden Dollar liegen. Die Betrüger geben sich zum Beispiel als Vertreter einer Behörde aus und setzen die Menschen am Hörer mit einer angeblich begangenen Straftat unter Druck.



Teils werden aber auch Gespräche falsch zusammengeschnitten, um einen Vertragsabschluss zu fälschen.