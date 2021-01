Seit Monaten gibt es in Thailand große Proteste, unter anderem gegen die Monarchie. Der König des Landes will mit einer ungewöhnlichen Aktion wohl versuchen, sein Image aufzupolieren - und das im doppelten Sinne.

Der Palast hat Bilder von Maha Vajiralongkorn veröffentlicht. Die zeigen den König in Jeans und Poloshirt, wie er den Boden eines Gefängnisses fegt. Außerdem stattete er Häftlingen und Aufpassern im Land einen Besuch ab. Seiner Geliebten hat Thailands König auch einen Job gegeben. Sie soll Beraterin eines Kommitees werden, das sich um die Gesundheit der Häftlinge kümmert.

Der König ist unbeliebt - und oft weit weg

Viele Menschen in Thailand kritisieren seit einiger Zeit die Monarchie. Sie fordern zum Beispiel, dass sich der König aus der Politik raushält. Und sie wollen, dass ein Gesetz abgeschafft wird, das Majestätsbeleidigung unter Haftstrafe stellt.

Thailands König lebt die meiste Zeit in Deutschland und genießt hier viele Freiheiten, die in seinem Land in der Regel nicht möglich wären.