Thailand und Indonesien arbeiten schon länger zusammen, um illegalen Wildtierhandel zu bekämpfen.

Jetzt haben die thailändischen Behörden drei Orang-Utans nach Indonesien zurückbringen lassen, die von Wildtierhändlern ins Land gebracht worden. Sie lebten zuletzt in einem Reservat im Westen Thailands und wurden jetzt per Flugzeug nach Indonesien gebracht. Sie sollen erstmal in einem Rehabilitationszentrum auf Sumatra versorgt und dann ausgewildert werden. Insgesamt hat Thailand seit 2006 gut 70 Orang-Utans an Indonesien zurückgegeben, die drei jetzt waren laut den Behörden die letzten, die sich noch dort befanden.

Es gibt ein internationales Abkommen, das den internationalen Handel mit Orang-Utans verbietet. Sie kommen nur in Sumatra und Borneo vor und gelten als vom Aussterben bedroht. Wilderer verkaufen sie an Zoos oder auch als Haustiere.