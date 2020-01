In Thailand war Yingluck Shinawatra vor sechs Jahren als Ministerpräsidentin vom Militär geputscht worden -

ihrem älteren Bruder Thaksin war zwei Jahre danach das Gleiche passiert. Beide flohen vor Gefängnisstrafen aus dem Land. Jetzt sind sie in Las Vegas wieder aufgetaucht. Und zwar auf der Technikmesse CES.

Die schwerreichen Shinawatras haben dort eine App präsentiert, die durch DNA-Analyse Empfehlungen für eine gesunde Ernährung geben soll. Nach eigenen Angaben wollen die Ex-Politikerin und der Ex-Politiker mit ihrem Start-Up Menschen nützen.

In Thailand wird Thaksin Korruption und mangelnder Respekt für die Monarchie vorgeworfen. Er ist aus dem Land geflohen und lebt abwechselnd in London und Dubai, hat aber die Staatsbürgerschaft von Montenegro bekommen. Seine Schwester war wegen Vernachlässigung ihrer Amtspflichten verurteilt worden. Sie soll inzwischen die serbische Staatsbürgerschaft haben. Damit könnte sie visafrei in über hundert Länder reisen.