Gelbe Gummienten können in Thailand eine Beleidigung für den König sein.

Das hat ein Mann in dem Land zu spüren bekommen, der satirische Zeichnungen verkauft hatte. Ein Gericht verurteilte ihn zu zwei Jahren Haft, weil seine Bilder angeblich den König herabsetzen. Die Zeichnungen waren auf Kalendern abgedruckt und zeigten gelbe Enten. Das Gericht fand, dass sie auf den König anspielten und ihn damit lächerlich machten. Weil der 26-jährige Zeichner aber mit dem Gericht zusammengearbeitet hat, fiel seine Strafe nicht ganz so hart aus. Wer in Thailand das Königshaus beleidigt, der kann dafür bis zu 15 Jahre ins Gefängnis kommen.

Gelbe Gummienten waren in der Vergangenheit ein Symbol der prodemokratischen Protestbewegung in Thailand, ursprünglich, weil sich Teilnehmende mit großen aufblasbaren Enten gegen Wasserwerfer schützten. Die Organisation Human Rights Watch forderte, das Urteil aufzuheben und den Angeklagten freizulassen.