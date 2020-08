In Thailand werden Menschen eigentlich hart bestraft, wenn sie die Monarchie und den König offen kritisieren. Bis zu 15 Jahre Gefängnis sind möglich.

Aber einige, vor allem junge Leute und Studierende, versuchen das gerade trotzdem und werden dabei kreativ. In Bangkok gab es in diesen Tagen deshalb eine Harry-Potter-Demo. Die etwa 200 Beteiligten haben Zauberstäbe in die Luft gehalten und sich wie Charaktere aus den Büchern verkleidet. Demonstriert haben sie dann gegen den, "dessen Name nicht genannt werden darf" - in diesem Fall meinen sie ihren König.

Die Menschen wollen unter anderem, dass König Rama der Zehnte weniger Macht hat. Er ließ bei der Thronübernahme 2016 die Verfassung ändern. Dadurch bekam er mehr Macht und zum Beispiel auch mehr Kontrolle über das große Palastvermögen.