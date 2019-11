Fast drei Wochen hatte eine Schüler-Fußballmannschaft letztes Jahr in einer Höhle in Thailand festgesessen. Über das Schicksal der Kinder war weltweit berichtet worden.

Jetzt, mehr als ein Jahr nach dem Vorfall, durften Besucher zum ersten Mal wieder in die Tham-Luang-Höhle. Rund 2000 Menschen standen laut Bangkok Post Schlange, um sich den Ort anzuschauen. Die Besucher durften sich aber nur in den Eingangsbereich der Höhle.

Am 23. Juni 2018 waren die zwölf Jungen und ihr Fußballtrainer bei einem Ausflug in die Höhle im Norden Thailands von schnell steigenden Wassermassen überrascht und von der Außenwelt abgeschnitten worden. Erst nach 17 Tagen konnten alle befreit werden. Vorausgegangen war eine gefährliche Rettungsaktion, an der Extremtaucher, Elitesoldaten der thailändischen Marine und hunderte internationale Helfer beteiligt waren. Ein thailändischer Taucher starb, als er Sauerstoffflaschen in die Höhle brachte.