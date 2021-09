"Zeig mir deinen Schweiß und ich sag dir, ob du Corona hast."

Ungefähr so lässt sich eine neue Testmethode zusammenfassen, an der thailändische Wissenschaftler gerade arbeiten. Ihrer Meinung nach lässt sich eine Corona-Infektion nämlich in Achselschweiß nachweisen.

Sie sagen, dass sie das rausgefunden haben, als sie den Schweiß von Martkhändlerinnen und -händlern in Bangkok untersuchten. Dabei hätten sie entdeckt, dass Infizierte ganz bestimmte Chemikalien ausscheiden. Daraufhin haben sie ein Gerät entwickelt, das diese speziellen Gerüche im Schweiß von Corona-Infizierten erkennen können soll. Dafür haben sie ein Messgerät umfunktioniert, das eigentlich Schadstoffe in der Umwelt nachweisen soll.

Ob die Testmethode aber wirklich eine Corona-Infektion nachweisen kann, ist noch sehr unklar. Die Untersuchungen wurden bisher weder als Studie veröffentlicht noch von anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern begutachtet.