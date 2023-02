"Lasst unsere Haare Haare sein!" So könnte man die Forderung von thailändischen Schülerinnen und Schülern zusammenfassen - die sich gegen Haar-Vorschriften in Schulen wehren.

Ursprünglich wurden die in den 1970er Jahren vom Militär eingeführt. Für Jungen einen Kurzhaarschnitt. Für Mädchen einen Bob. Vor drei Jahren wurden diese Regeln zwar gelockert - es gab aber immer noch viele Verbote, zum Beispiel gegen gefärbte Haare, Bärte oder Dauerwellen.

Strafaktion: Haare ab!

Es kommt immer wieder vor, dass Lehrer und Lehrerinnen Strafhaarschnitte verteilen. Unter anderem der britische Guardian berichtet über einen aktuellen Fall. Ein Lehrer soll da 100 Schülern hintereinander die Haare geschnitten haben - weil sie mit ihren Frisuren gegen die Regeln verstoßen haben.

Als Reaktion auf die großen Proteste dagegen hat das Bildungsministerium alle Haar-Regeln aufgehoben und gesagt, dass die Schulen ihre eigenen Regeln machen sollen. Auch das sehen viele aber kritisch. So fordert zum Beispiel das Gründungsmitglied der Protestgruppe Bad Students, Laponpat Wangpaisit oder auch "Min", dass alle Regeln zu Haarschnitten in der Schule abgeschafft werden - egal von wem sie kommen. Die Gruppe setzt sich in Thailand schon länger für bessere Bedingungen für Schülerinnen und Schüler ein.