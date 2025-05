In Thailand sollen Touristen und Touristinnen ab heute noch mehr trinken können - die einzigen Tage, an denen das nicht ging, fallen jetzt weg.

Seit heute gelten neue Regeln für fünf wichtige buddhistischen Feiertagen, an denen es bisher keinen Alkohol gab. Der erste ist direkt morgen: das Vesak-Fest ((Wässakk)). Es ist gleich der höchste buddhistische Feiertag. Da wird das Alkoholverbot für Flughäfen, Hotels und Großveranstaltungen gelockert.

In Thailand macht der Tourismus ein Fünftel der Wirtschaftsleistung aus. Die Regierung will ihn deshalb weiter fördern, tatsächlich gab es aber dieses Jahr einen Einbruch. Der liegt aber weniger am Alkohol, als an der politischen Lage und an dem großen Erdbeben im März.

Vor allem aus China kamen weniger für einen Urlaub nach Thailand - wohl wegen der schlechten Lage durch die US-Zollpolitik. Es gab aber auch schlechte Nachrichten durch Entführungen von Chinesen in Thailand.