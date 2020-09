Sie hatten letztes Wochenende im Khao Yai Nationalpark in der Nähe von Bangkok Unmengen von Müll liegen lassen. Und den ließ der Umweltminister kurzerhand einpacken und per Post an die Gäste zurückschicken. Mit dabei war ein Zettel mit den Worten: "Wir haben Ihren Müll in einem Karton eingesammelt und schicken ihn zu Ihnen nach Hause. Das soll Ihnen eine Lehre sein, nie wieder irgendwo Abfälle einfach wegzuwerfen."

Die Namen und Adressen der Besucherinnen und Besucher waren bei der Parkverwaltung registriert. Der Minister sagte, es gebe ausreichend Mülleimer in dem Gebiet, die die Parkgäste aber nicht benutzt hätten. Der Khao Yai Nationalpark ist der älteste Nationalpark von Thailand. Der mehr als 2000 Quadratkilometer große Park gilt mit seinen Wasserfällen und der beeindruckenden Tier- und Pflanzenwelt als einer der schönsten des südostasiatischen Landes und ist sehr beliebt für Wanderungen.