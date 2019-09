Laut der britischen Zeitung The Guardian sieht Prayut drei Hauptgründe für einen Umzug: Wohnungsnot, Umweltverschmutzung und vor allem das Verkehrschaos in Bangkok. Wo genau die neue Hauptstadt entstehen soll, sei noch unklar. Prayut sagte, dass es zwei Optionen für den neuen Regierungssitz gibt. Entweder an einem Ort in der Nähe von Bangkok oder in einem der Außenbezirke der Metropole. Das hätte den Vorteil, dass die Regierungsmitarbeiter nicht mehr ins Stadtzentrum pendeln müssten.

Auch in Indonesien gibt es Pläne, die Hauptstadt zu verlegen. Die neue indonesische Hauptstadt soll auf der Insel Borneo entstehen, da es in Jakarta immer wieder schwere Erdbeben und heftige Regenfälle gibt. Und wie Bankok hat auch Jakarta ein erhebliches Verkehrsproblem.