Doch jetzt hat die Schwester des Königs, Prinzessin Ubolratana, angekündigt, bei den Parlamentswahlen am 24. März als Kandidatin für das Amt der Premierministerin anzutreten - und zwar für die Thai-Raksa-Chart-Partei. Diese Partei steht in Verbindung mit der 2014 vom thailändischen Militär gestürzten Regierungschefin Yingluck Shinawatra. Seitdem ist in Thailand Prayut Chan-ocha an der Macht, der Chef der Militärjunta. Er will sich im März ebenfalls zur Wahl stellen.

Es ist das erste Mal, dass in Thailand ein Mitglied der königlichen Familie bei Wahlen antritt. Laut dem Thailand-Korrespondenten der BBC kann de facto niemand gegen die Prinzessin gewinnen. Seit dem Ende der absoluten Monarchie 1932 hat das thailändische Militär sich bereits zwölf Mal an die Macht geputscht.