Die Demokratiebewegung in Thailand ist jung, bunt und kreativ - und hat seit kurzem einen äußerst niedlichen neuen Helden: eine gelbe Gummiente.

Die aufblasbaren Tierchen mit dem lächelnden Gesicht, die eigentlich für Schwimmbäder oder die Badewanne gedacht sind, sind seit Mitte November die Protagonisten jeder neuen Protestkundgebung gegen die Regierung. Die Gummienten werden in den Himmel gereckt oder bei einem Sitzstreik in vorderster Reihe aufgestellt. Aber was hat es mit der Sache auf sich?

Gummienten als Schutzschild

Vor zwei Wochen wollten Aktivistinnen und Aktivisten bei einer Demo zum Parlamentsgebäude in Bangkok marschieren. Die Polizei versperrte aber mit Barrikaden den Weg. Also kamen die Menschen mit riesigen Gummienten zur Demo und scherzten, der einzige Weg zum Parlament sei es, sich über den Fluss treiben zu lassen. Die Sicherheitskräfte setzten auch Wasserwerfer und Tränengas ein. So bekamen die aufblasbaren Enten eine neue Aufgabe: Sie wurden als Schutzschilde eingesetzt. Mittlerweile sind sie zum Symbol des Widerstands geworden und zieren unter anderem T-Shirts, Mützen und Helme. Medien in Thailand sprechen schon von einer "Gummienten-Revolution".

In Thailand gibt es seit Monaten immer neue Proteste. Zu den Forderungen gehören Neuwahlen und mehr demokratische Rechte, aber es geht auch um die Rolle der Monarchie.