Normalerweise helfen Wasserbüffel in Thailand in der Landwirtschaft beim Reisanbau.

Momentan aber legen die sonst eher behäbigen Tiere einen Zahn zu. Nämlich beim traditionellen Wasserbüffel-Rennen. Wie Der Standard schreibt, ziehen sie den Pflug dabei nicht langsam über ein Reisfeld, sondern donnern mit ihren Jockeys so schnell sie können durch den Schlamm.

Das Büffelrennen markiert in Thailand das Ende der Pflanzsaison und zieht jedes Jahr hunderte Besucher an. Die Teilnehmer treten mit jeweils zwei Wasserbüffeln im Doppelgespann gegeneinander an. Wer den Halt verliert und selbst im Schlamm landet, wird disqualifiziert. Das ist vor allem für die Zuschauer lustig.

Laut Medienberichten liegt das Preisgeld bei umgerechnet 86 Euro. Doch den Teilnehmern geht es vor allem um Ruhm und Ehre. Der Sieg lohnt sich aber auch, weil der Verkaufswert der Rinder dadurch steigt. Entstanden war die Tradition aus Spaßrennen, die Bauern früher nach der Arbeit gefahren sind.