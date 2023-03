Thailand hat letztes Jahr als erstes südostasiatisches Land Cannabis legalisiert.

In Phuket hat es jetzt zum ersten Mal einen Wettbewerb im Joint-Drehen gegeben. Der Sieger brauchte 43 Sekunden, um aus Sicht der Jury einen perfekten Ein-Gramm-Joint zu drehen. Der Mann in den 30ern bekam ein Preisgeld von umgerechnet gut 130 Euro.

Der Wettbewerb war Teil einer Art Cannabis-Messe. Zu der kamen auch Fachleute, um Standards für den neuen Industrie-Zweig in Thailand zu besprechen. In dem Land gibt es bisher praktisch keine Gesetze, die den Konsum von Cannabis regeln. Ein Gesetzentwurf ist letzten Monat im Parlament gescheitert. Er sollte eigentlich noch vor den Wahlen Mitte Mai durchgehen. Mittlerweile gibt es in Thailand über 1.000 offizielle Stellen, an denen Cannabis gekauft werden kann.