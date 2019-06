Fluggäste in Thailand dürfen an Bord keine Salatrollen mehr essen.

Nach einem Bericht der Bangkok Post geht es um das Gericht Naem Nueang, vergleichbar mit den vietnamesischen Sommerrollen. Das wird in einigen nordöstlichen Provinzen sogar am Flughafen verkauft, doch jetzt dürfen die frischen Speisen nicht mehr im Handgepäck transportiert werden. Grund ist das Verbot von Flüssigkeiten an Bord, das auch in Thailand gilt. Denn die Rollen werden mit einer süßsauren Soße gegessen.

Laut der Flugaufsichtsbehörde wird jede Portion mit bis zu 400 Milliliter Soße verkauft, erlaubt sind an Bord aber nur Flüssigkeitsbehälter mit höchstens 100 Milliliter.