In Thailand treffen sich am Wochenende tausende Buddhisten zu einem traditionellen Tattoo-Festival.

Der religiöse Feiertag findet einem im Jahr in einem Tempel statt, der rund 80 Kilometer westlich von Bangkok liegt. Die Buddhisten hoffen, dass die Tätowierungen ihnen Glück bringen und sie beschützen. Manche lassen sich bei dem Fest neue Tattoos stechen. Andere lassen ihre durch den Segen der Mönche spirituell wieder "aufladen". Die beliebtesten Motive sind astrologische Zeichen, Tierbilder und Texte in Sanskrit oder Pali. Bei dem Fest ist es außerdem Tradition, dass die Gläubigen sich in Trance begeben und wie wilde Tiere verhalten. Mit einem Kniff in die Ohren wird anschließend der Geist, von dem die Gläubigen besessen sein sollen, aus deren Körper geholt.

In Thailand vermischen sich Volksglaube und Hinduismus mit dem Buddhismus.