Im Süden von Thailand ist vor etwas mehr 20 Jahren ein Protest von Muslimen niedergeschlagen worden.

Soldaten schossen in dem Ort Tak Bai in die Menge, sieben Menschen wurden getötet. 78 festgenommene Protestierende starben, nachdem sie bei starker Hitze - gefesselt und zusammengepfercht - in einem Lkw transportiert wurden. Der Tag ist als Tak Bai-Massaker in die thailändische Geschichte eingegangen.

Jetzt hat sich der ehemalige thailändische Premierminister Thaksin Shinawatra für den Tod Dutzender Demonstranten entschuldigt. Er sagte, wenn er einen Fehler gemacht oder Unzufriedenheit verursacht habe, wolle er dafür um Entschuldigung bitten. Der Zeitpunkt seiner Worte löst Kritik aus. Denn seit vier Monaten sind die Morde im juristischen Sinne verjährt. Polizei- und Militärangehörige in der Region wurden kaum belangt. Es gelten Sondergesetze. Sie räumen den Sicherheitskräften im Kampf gegen aufständische Gruppen mehr Befugnisse ein und geben ihnen fast vollständige Immunität.