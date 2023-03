Er bekam deshalb den Spitznamen the BOAT – als Abkürzung für "The Brightest of all Time" - also: Der hellste aller Zeiten. Jetzt hat das Fachmagazin "The Astrophysical Journal Letters" eine ganze Sonderausgabe zu diesem Gammastrahlenausbruch veröffentlicht. Darin kommen Forschende unter anderem zu dem Schluss, dass ein so starker Ausbruch sich vielleicht einmal in 10.000 Jahren ereignet. The BOAT war mindestens 70 Mal stärker als alle bisher gesehenen.

Was ihn verursacht hat, ist allerdings noch nicht klar. Normalerweise entstehen Gammastrahlenausbrüche, wenn ein sterbender Stern als Supernova explodiert. Allerdings wurde das sonst typische Aufleuchten dieser Sternenexplosion danach nicht entdeckt. Möglicherweise wird es vom Staub der Milchstraße verdeckt. Vielleicht ist der Stern aber auch direkt zum Schwarzen Loch kollabiert. Das soll jetzt weiter untersucht werden.