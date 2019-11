Es geht um "The Devil Next Door", eine Dokumentarserie über NS-Konzentrationslager und die Suche nach dem verurteilten NS-Kriegsverbrecher John Demjanjuk. Netflix hatte dabei Landkarten verwendet, die Polen in seinen heutigen Grenzen zeigen - und die Lage der deutschen Konzentrationslager. Darüber hatte sich Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki in einem Brief an Netflix-Chef Reed Hastings beschwert. Er kritisierte, die historisch falschen Karten hätten den Eindruck erweckt, Polen sei für die Lager und die darin begangenen Verbrechen verantwortlich. Netflix will die Karten in den nächsten Tagen mit Erläuterungen versehen. Dadurch solle deutlicher gemacht werden, dass die Vernichtungs- und Konzentrationslager in Polen von Nazi-Deutschland gebaut und betrieben wurden - nachdem Deutschland in Polen eingefallen war und es von 1939 bis 1945 besetzt hielt.