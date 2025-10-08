Weltweit ist zum ersten Mal mehr Strom aus erneuerbaren Quellen produziert worden als aus Kohle.

Das zeigen Zahlen vom Thinktank Ember für die erste Hälfte dieses Jahres. Der Anteil von grünem Strom ist auf mehr als 34 Prozent gestiegen - vor allem durch den Zuwachs bei Sonnen- und Windenergie. Der Kohle-Anteil am Strom ging dagegen leicht runter auf gut 33 Prozent. Auch die anderen fossilen Formen der Stromerzeugung - Gas und Öl - gingen lauten den Daten leicht zurück.

In Deutschland liegt erneuerbare Energie bei mehr als 60 Prozent - und Kohle bei 21.

Die Ember-Fachleute sehen in den Zahlen Anzeichen für einen Wendepunkt in Sachen Energiewende. Sie sagen, dass die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen weltweit vielleicht ihren Höhepunkt hinter sich hat.