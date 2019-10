Denn Thomas Cook gilt als ältester Tourismus-Anbieter der Welt, das englische Unternehmen gibt es seit 178 Jahren. Im Hauptquartier im britischen Peterborough steht ein riesiges Firmen-Archiv mit Millionen schriftlichen Aufzeichnungen und tausenden Objekten. Mehrere Wirtschaftshistoriker versuchen jetzt, dieses Erbe zu retten.

Thomas Cook wollte Reisen für alle ermöglichen

Es geht um die Geschichte des Tourismus und den sozialen Wandel, der damit zusammenhängt. Im 18. Jahrhundert war Reisen nämlich noch etwas für Reiche und Adlige. Der Firmengründer Thomas Cook wollte das ändern und stieß deshalb anfangs noch auf viel Widerstand. All das zeigt das Firmenarchiv.

Ein Historiker sagte der Seite The Conversation, es sei oft schwierig, solche Archive zu retten, weil die Firmen in einer Insolvenz viele andere wichtige Dinge zu klären hätten. Außerdem stehe man vor dem Problem, eine neue Heimat für so ein Archiv zu finden. Im Fall Thomas Cook ist ein seit einigen Jahren existierender Firmenarchiv-Rat im Kontakt mit der Insolvenzverwaltung, um eine Lösung zu finden.