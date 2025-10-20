Glas wird von den Menschen seit tausenden von Jahren hergestellt, die ersten Nachweise finden sich in Ägypten aus dem 3. Jahrtausend vor Christus.

Auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands ist die Glasherstellung erst ab dem 8. Jahrhundert im Mittelalter belegt, mit Öfen am Rhein. Jetzt zeigen Analysen des Thüringischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie, dass die Menschen in Thüringen sich damals politisch zwar schon langsam Richtung Rhein und Westen orientiert haben. Ihr Glas bezogen sie aber weiterhin von viel weiter weg, aus östlichen Ländern: wie dem heutigen Irak, Syrien, Libanon, Israel, Jordanien und sogar aus Indien. Die Forschenden hatten mit einem Massenspektrometer die Elemente von tausenden Glasfunden analysiert - zu Beispiel von Perlen - und hatten sie dann mit bekannten Proben verglichen.

Die eigene Glasherstellung nach westlichem Vorbild fing in Thüringen im zwölften Jahrhundert an, mit dem steigenden Bedarf zum Beispiel an Kirchenfenstern.

Deutschlandweit hat sich die Glasproduktion im Laufe des Mittelalters immer weiter nach Osten ausgedehnt, auch weil das Holz im Westen knapp wurde: Für ein Kilo Glas waren etwa 100 Kilo Holz nötig.

