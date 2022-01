In Thüringen ist ein erschossener Luchs gefunden worden - das sorgt für Kritik, weil Luchse selten und streng geschützt sind.

Der Thüringer Landesjagdverband sagt, dass es der erste offiziell bekannt gewordene Fall eines illegalen Luchsabschusses im Bundesland ist. Jeder Verlust eines Luchses sei schmerzlich. Der WWF Deutschland erklärte, Wilderei sei kein Kavaliersdelikt, sondern ein Verbrechen - und setzte 2500 Euro Belohnung für Hinweise auf den Täter aus.

Luchse sind in Europa weitgehend ausgerottet. Im Nationalpark Harz wurden die Raubkatzen wieder angesiedelt, und auch in Thüringen sind inzwischen einige Luchse wieder heimisch geworden. Umweltverbände und der Landesjagdverband von Thüringen arbeiten in Monitoring-Projekten zusammen.